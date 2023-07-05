05.07.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі Харкові перекладають водоводи

З початку року бригадами служби водопровідних мереж Новобаварського району комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» перекладено 1460 метрів трубопроводів та відновлено 130 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби Євген Сальков, зокрема, ремонтники дільниці закінчують відновлювальні роботи на водоводі по Ржевському провулку.

«За цією адресою переклали 15 метрів ділянки технічно зношеного трубопроводу діаметром 300 мм. Ремонт плановий, на диспетчерську службу надійшло кілька заявок від мешканців із проханням усунути аварійну ситуацію на даному водоводі. Трубопровід розташований уздовж внутрішньоквартальної дороги і при аварійних протіканнях розмивалася основа проїжджої частини, що, звичайно, створювало труднощі харків'янам.

Безпосередньо перекладку завершили, встановили нову запірну арматуру та упорядкували оглядовий колодязь. Сьогодні закінчуємо благоустрій території та передаємо об'єкт дорожнім службам для подальшого асфальтування», - зазначив Євген Сальков.

За його словами, цього року ремонтники у ввіреному районі ліквідовали 286 аварій на водоводах, упорядкували 299 оглядових колодязів та замінили 12 пожежних гідрантів.

У вівторок, четвертого червня, бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули 14 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та відремонтували дев'ять оглядових колодязів. Сьогодні розпочали ліквідацію 10 аварійних ситуацій на водоводах.