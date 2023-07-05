05.07.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики відновили електропостачання у селі на кордоні з Луганщиною

Фахівці Борівського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Першотравневе Ізюмського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів старший майстер Борівського РЕМ Валерій Сидоренко, село залишалося знеструмленим з вересня 2022 року.

За його словами, для відновлення електропостачання тут було відремонтовано близько 16 км ліній різної напруги: 0,4, 10 та 35 кВ. Усі роботи енергетики виконували у присутності саперів.

"Рівень пошкодження наших мереж в цьому населеному пункті сягав 80%. Працювати було складно через високу військову небезпеку: фронт проходить в шести кілометрах від села. В організації робіт нам дуже допомагали місцеві мешканці. Спільними зусиллями нам вдалося відновити частину повітряних ліній та заживити 106 точок обліку. Це майже половина від загальної кількості", - зазначив Валерій Сидоренко.

Він також уточнив, що у зоні обслуговування Борівського РЕМ повністю знеструмленими залишаються три села: Вишневе, Лозова та Копанки.

"Відновлювальні роботи там розпочнуться, коли буде дозволяти військова ситуація. Борівська громада, на жаль, продовжує потерпати від постійних обстрілів ворога. Наші фахівці майже щодня виїжджають на ремонт пошкоджених мереж", - зазначив Валерій Сидоренко.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у Харкові прочистили понад 100 кілометрів мереж водовідведення.