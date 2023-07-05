    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Військові рф вдарили безпілотником по селу на північ від Харкова
05.07.2023  10:37   Рита Парфенова

Військові рф вдарили безпілотником по селу на північ від Харкова

Проти ночі 5 липня ворог атакував Харківщину безпілотником.

Вночі ворог атакував село Новоукраїнка на Харківщины безпілотником
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння.
 
Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок удару також виявлено вирву розміром 3х3 м.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 4 на 5 липня сталися обстріли щонайменше п'яти населених пунктів Харківщини.

 

Вночі ворог атакував село Новоукраїнка на Харківщины безпілотником

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  беспілотник, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 