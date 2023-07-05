05.07.2023 10:37 Рита Парфенова

Військові рф вдарили безпілотником по селу на північ від Харкова

Проти ночі 5 липня ворог атакував Харківщину безпілотником.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 5 липня близько 1:30 здійснено обстріл села Новоукраїнка Богодухівського району. За попередніми даними, ворог завдав удар БПЛА, який влучив на територію приватного домоволодіння.



Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок удару також виявлено вирву розміром 3х3 м.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 4 на 5 липня сталися обстріли щонайменше п'яти населених пунктів Харківщини.