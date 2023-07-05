05.07.2023 10:11 Рита Парфенова

Наслідки нічних обстрілів міст та сел Харківської області показали в прокуратурі (фото)

Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів, які сталися на території Харківщини, в результаті цих атак поранено чотирьох людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, проти ночі з 4 на 5 липня сталися обстріли щонайменше п'яти населених пунктів Харківщини.

4 липня близько 20:00 російські військові здійснили обстріл села Уди. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.



4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. У с. Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.





За даними слідства, вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років.



Також окупанти вночі обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено школу.

5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.



За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 4 липня армія рф завдала удар ракетою «Ескандер» по місту Первомайський, постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.