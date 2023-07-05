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05.07.2023  10:11   Рита Парфенова

Наслідки нічних обстрілів міст та сел Харківської області показали в прокуратурі (фото)

Прокурори зафіксували наслідки ворожих обстрілів, які сталися на території Харківщини, в результаті цих атак поранено чотирьох людей.

Наслідки нічних обстрілів міст та сел Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, проти ночі з 4 на 5 липня сталися обстріли щонайменше п'яти населених пунктів Харківщини.

4 липня близько 20:00 російські військові здійснили обстріл села Уди. Пошкоджено житлові будинки та автомобіль.

4 липня близько 21:50 внаслідок обстрілу села Курилівка отримала поранення 58-річна жінка. Попередньо, обстріл вівся з артилерії. У с. Моначинівка пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.  

Наслідки нічних обстрілів міст та сел Харківської області Наслідки нічних обстрілів міст та сел Харківської області
 
За даними слідства, вночі 5 липня російські військові завдали ракетний удар по смт Білий Колодязь Чугуївського району. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків віком 45 та 37 років.
 
Також окупанти вночі обстріляли м. Вовчанськ: пошкоджено школу.  

5 липня близько 2:00 внаслідок ворожого обстрілу смт Козача Лопань отримала поранення 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні.
 
За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 4 липня армія рф завдала удар ракетою «Ескандер» по місту Первомайський, постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

Наслідки нічних обстрілів міст та сел Харківської області

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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