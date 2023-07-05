05.07.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові погрожував гранатою біля магазину

Зловмисник біля магазина від'єднав чеку від гранати “М67” та погрожував її застосувати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

4 липня близько 21:50 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ощепкова перебуває громадянин, який грубо порушує громадський порядок та погрожує застосувати предмет, ззовні схожий на гранату.

Зловмисник біля магазина від'єднав чеку від гранати “М67” та погрожував її застосувати. Працівники відділу поліції кілька годин переконували чоловіка віддати небезпечний предмет.

Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.