    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік у Харкові погрожував гранатою біля магазину
05.07.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові погрожував гранатою біля магазину

Зловмисник біля магазина від'єднав чеку від гранати “М67” та погрожував її застосувати.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
4 липня близько 21:50 до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ощепкова перебуває громадянин, який грубо порушує громадський порядок та погрожує застосувати предмет, ззовні схожий на гранату.
 
Зловмисник біля магазина від'єднав чеку від гранати “М67” та погрожував її застосувати. Працівники відділу поліції кілька годин переконували чоловіка віддати небезпечний предмет. 
Правоохоронці затримали 25-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ «Укрзалізниця».
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.07 Надзвичайні події В Ізюмі від вибуху невідомого предмета постраждав чоловік 03.07 Надзвичайні події Фахівці провели обстеженням ділянки річки Уди на Харківщині де загинула риба 03.07 Надзвичайні події У Харкові поліцейські виявили у водія документи з ознаками підробки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 