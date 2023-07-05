05.07.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

Куп'янська громада отримала пожежно-рятувальну машину

Пожежно-рятувальну автівку привезли зі Швейцарії. Вона розрахована на гасіння невеликих пожеж або для підтримки під час ліквідації масштабних займань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Спецавто вдалося отримати за співпраці начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, благодійного фонду «Даруй Добро» та підтримки Посла України в Швейцарії Ірини Венедіктової.

Авто оснащено помпою та пожежними рукавами. Відсьогодні спецтранспорт почне виконувати завдання за призначенням.

«Щиро дякуємо нашим партнерам та усім причетним за цю допомогу. Нині надважливо посилювати матеріально-технічне забезпечення Куп’янська, адже деокупована громада чи не щодня зазнає обстрілів з боку окупантів. Ця машина в гарному стані та має невеликий пробіг. Продовжуємо спільними зусиллями працювати на Перемогу», - зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.