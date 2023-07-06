06.07.2023 18:44 Василь Голосний

Харків почав розвивати відносини з американським містом Альбукерке (фото)

Делегація з міста Альбукерке (США) 6 липня під час офіційного візиту до Харкова зустрілася з представниками міської влади та бізнесу.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

До складу делегації увійшли представники Альбукерке та Кремнієвої долини, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на сайт міської ради.

У 2009 році Альбукерке був внесений до десятки найкращих міст США для життя за версією «U.S. News & World Report», а у 2014 році видання «Forbes» поставило Альбукерке на сьоме місце у списку найкращих міст для інженерів у США.

Представники делегації зазначили, що у штаті Нью-Мексико виробляють 60-70% інженерних розробок у країні. Також у регіоні - найбільший дохід на душу населення, а з самого Альбукерке роблять запуски в космос. Крім того, багато представників уряду підтримують саме місто та штат.

Керівник Департаменту економічного розвитку Альбукерке, радник з питань освіти Держдепартаменту США Макс Грюнер повідомив, що Альбукерке має намір серйозно розвивати побратимські відносини з Харковом. За його словами, після повернення в Америку планується створити команду зі спеціалістами з різних сфер, щоб дослідити можливості співпраці міст, та робочу групу з представниками бізнесу та інвесторами для розвитку ділового напрямку.

Генеральний директор Центральної торгової палати Кремнієвої долини США Харбір Бахтія, яка також займається організацією побратимських відносин між містами в Україні та США, повідомила, що всі члени делегації вже вклали сотні тисяч доларів, щоб допомогти Україні. За її словами, розвиток бізнесу, економіки та культурний обмін - це перспективні напрямки співпраці Харкова та Альбукерке.

Перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак зазначив, що питання захисту інвестицій розглядається Президентом України, а принципи роботи Харківської міської ради - відкритість та прозорість.

«Ми пишаємося, що ви вирішили будувати з нами майбутнє. Це історична подія. За час повномасштабної війни ми підписали два договори про встановлення партнерських стосунків онлайн, а з вами сьогодні укладемо такий договір під час особистої зустрічі. Наше місто неодноразово було визнане найкращим для життя, ведення бізнесу та в плані благоустрою в Україні, і ми, як можемо, підтримуємо цей статус. Зараз працюємо над життєзабезпеченням та відновленням міста», - наголосив Олександр Новак.

Представник бізнесу Альбукерке, колишній керівник відділу корпоративної стратегії «Akal Global» (найбільша компанія у сфері охорони в США) Сімарн Сінгх повідомив, що для відновлення Харкова можна залучити потенціал Кремнієвої долини.

«Український прапор розвивається над кожним будинком в Альбукерке. Навіть після обстрілів - у вас чисте місто. Це історія про силу ваших мешканців. А якщо спитати мешканців Альбукерке, чи готові вони допомогти Україні, то вони завжди відповідають «так», - зазначив Сімарн Сінгх.

У рамках візиту члени американської делегації передадуть дрон та харчування для українських військових.

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