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30.03.2023  15:22   Дмитро Колонєй

Під Харковом знайдена мертвою зникла безвісті жінка

Виявлено тіло 37-річної жінки, яку розшукували після зникнення у дорозі під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін Мілена, 37-річна Ніна Ричкова,  зеленоока та світловолоса мешканка Краснокутську, зникла вранці 28 березня 2023 року після того, як вийшла зі свого будинку на роботу. На роботу жінка не прийшла. Пошуки тривали. 
Але 29 березня 2023 року було виявелно її тіло.
Співчуття рідним та близьким.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про пошуки жінки, яка зникла по дорозі на роботу.
 

Источник:   ПЗ Мілена
 Тэги:  смерть, зникла жінка, харків
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