14.06.2022 09:36 Рита Парфенова
Ситуация в Харькове на утро 14 июня: сводка ХОВА
Один человек погиб, шестеро ранены, в том числе трое детей в результате действий российских оккупантов в Харькове и области за прошедшие сутки.
РЕДПОСТ
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 14 июня, передает РЕДПОСТ
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По его словам, оккупанты обстреливали Харьков, а также Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.
В Харькове рашисты нанесли удар по поселку Жуковского, ранен один мирный житель.
После обстрелов области один человек погиб, пятеро получили ранения, в том числе 3 детей. Так, в пгт Печенеги ранен ребенок 3 месяцев, к сожалению, его 35-летняя мать погибла. В селе Малиновка ранения получили 2 детей – мальчик 11-ти и девушка 17 лет. В селе Завгородное ранен один человек.
В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары.
Напомним, в Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели
грузовые автомобили. Площадь возгорания составила 2000 кв. м.
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