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13.06.2022  11:01   Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 13 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.


Фото из открытых источников

По состоянию на 13 июня 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 13 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составляют:

  • по г. Харькову: 0,12-0,14 мкЗв/час;
  • по Харьковской области: 0,10-0,15 мкЗв/час.

Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 12 июня.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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