    
Главная Новости Харькова Политика Названа новая «сакральная дата» в войне путина против Украины
13.06.2022  10:48   Рита Парфенова

Названа новая «сакральная дата» в войне путина против Украины

Дедлайном для попыток рф закончить активную фазу ведения войны против Украины может стать дата столетия создания Советского Союза.

путин диктатор

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире проекта "Объясняет Панюта", передает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН

"Для меня ближайшая концептуальная дата — это 24 декабря этого года. Это столетие Советского Союза, дата, к которой они хотят что-то концептуально сделать: или объединить эти земли под каким-то одним флагом, или сделать какое-нибудь мощное мероприятие в Москве, также пригласив всех. До 24 декабря они должны что-то сделать", — говорит Ягун.

По его словам, "их даты – это их даты, а у нас они совсем другие": Я же не говорю о 24 августа – 31 годе восстановления независимости".

Впрочем, Вооруженные силы Украины имеют все возможности сорвать и этот план оккупантов, как удавалось ранее. Ягун подчеркнул, что для украинской армии важна не дата – как для оккупантов.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что Россия может готовить тайный план окончания войны в Украине, но своему народу хочет показать хоть какие-нибудь победы.




 

Источник:   ТСН
 Тэги:  путин, украина, россия
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Политика Мечты Медведева, Или что произойдет после смерти Путина: мнение эксперта 06.06 Политика Что произойдет после смерти Путина: мнение Алексея Арестовича 06.06 Политика Болезнь Путина: что сейчас происходит в окружении диктатора
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 