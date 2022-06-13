13.06.2022 10:48 Рита Парфенова

Названа новая «сакральная дата» в войне путина против Украины

Дедлайном для попыток рф закончить активную фазу ведения войны против Украины может стать дата столетия создания Советского Союза.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире проекта "Объясняет Панюта", передает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН



"Для меня ближайшая концептуальная дата — это 24 декабря этого года. Это столетие Советского Союза, дата, к которой они хотят что-то концептуально сделать: или объединить эти земли под каким-то одним флагом, или сделать какое-нибудь мощное мероприятие в Москве, также пригласив всех. До 24 декабря они должны что-то сделать", — говорит Ягун.



По его словам, "их даты – это их даты, а у нас они совсем другие": Я же не говорю о 24 августа – 31 годе восстановления независимости".



Впрочем, Вооруженные силы Украины имеют все возможности сорвать и этот план оккупантов, как удавалось ранее. Ягун подчеркнул, что для украинской армии важна не дата – как для оккупантов.

Напомним, таролог Елена Бюн заявила, что Россия может готовить тайный план окончания войны в Украине, но своему народу хочет показать хоть какие-нибудь победы.









