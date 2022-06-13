Клумбы, посвященные теробороне и КОРДу, появились в Харькове

В Харькове появились клумбы, посвященные защитниках города от оккупантов.
Харьковские коммунальщики высадили клумбы, посвященные КОРДу и 227-му батальону ТРо ВСУ Харькова, передает РЕДПОСТ.
Цветочные панно появились в одном из скверов в центре города.
Напомним, возле «Зеркальной струи» создали клумбу, посвященную Вооруженным Силам Украины.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
13 июня каждый год отмечают День швейной машинки.
влажность:
давление:
ветер: