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13.06.2022  10:01   

Клумбы, посвященные теробороне и КОРДу, появились в Харькове

В Харькове появились клумбы, посвященные защитниках города от оккупантов.

Фото: Василий Голосный

Харьковские коммунальщики высадили клумбы, посвященные КОРДу и 227-му батальону ТРо ВСУ Харькова, передает РЕДПОСТ.

Цветочные панно появились в одном из скверов в центре города.

Напомним, возле «Зеркальной струи» создали клумбу, посвященную Вооруженным Силам Украины.

 

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Тэги:  клумба, харьков
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