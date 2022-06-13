Мародер уничтожал инфраструктуру города в Харьковской области

Мужчина курочил электротрансформаторы ради добычи металла.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харькове и области сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ.
Во время патрулирования территории Лозова сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который систематически совершал кражи металла из электрических трансформаторов, расположенных на территории местного предприятия.
Полицейские изъяли у злоумышленника металлический лом и другие средства, с помощью которых он совершал преступления.
Следователи установили причастность задержанного к серии краж, в результате чего за неделю правонарушителю удалось похитить около 140 кг металла.
По указанному факту открыто уголовное производство, следствие продолжается.
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