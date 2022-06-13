    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Мародер уничтожал инфраструктуру города в Харьковской области
13.06.2022  09:52   Рита Парфенова

Мародер уничтожал инфраструктуру города в Харьковской области

Мужчина курочил электротрансформаторы ради добычи металла.

трансформаторная будка

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харькове и области сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает РЕДПОСТ.

Во время патрулирования территории Лозова сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который систематически совершал кражи металла из электрических трансформаторов, расположенных на территории местного предприятия.

Полицейские изъяли у злоумышленника металлический лом и другие средства, с помощью которых он совершал преступления.

Следователи установили причастность задержанного к серии краж, в результате чего за неделю правонарушителю удалось похитить около 140 кг металла.

По указанному факту открыто уголовное производство, следствие продолжается.

Читайте также:

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.06 Криминал и происшествия Похитители стройматериалов: под Харьковом задержаны воры 11.06 Криминал и происшествия Налетчик в бегах: ждет суда пойманный в Харькове грабитель 10.06 Криминал и происшествия Харьковские тепловики поймали воров, чудом не погубивших людей (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 