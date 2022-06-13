В женском монастыре под Харьковом горел сеновал

Один из пожаров, не вызванных обстрелами оккупантов, произошел в обители послушниц.
На тушение пожара на территории хозяйственного двора Свято-Архистратиго-Михайловского женского монастыря в селе Светловщина Лозовского района спасателей вызвали 12 июня в 13:24, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС.
Три отделения спасательной службы на автоцистернах из города Лозовая прибыл на вызов. К тому времени пламя охватило площадь около 800 кв. Горели сеновал и кровля хозяйственной постройки.
Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
Комментариев: 0
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Днем облака в Харькове появятся на небе лишь только для того, чтобы к вечеру рассеяться. Без осадков.
13 июня каждый год отмечают День швейной машинки.
влажность:
давление:
ветер: