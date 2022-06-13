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13.06.2022  09:11   

В женском монастыре под Харьковом горел сеновал

Один из пожаров, не вызванных обстрелами оккупантов, произошел в обители послушниц.

В женском монастыре под Харьковом горел сеновал

На тушение пожара на территории хозяйственного двора Свято-Архистратиго-Михайловского женского монастыря в селе Светловщина Лозовского района спасателей вызвали 12 июня в 13:24, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС.

Три отделения спасательной службы на автоцистернах из города Лозовая прибыл на вызов. К тому времени пламя охватило площадь около 800 кв. Горели сеновал и кровля хозяйственной постройки.

Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Тэги:  пожар, гсчс, харьков
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