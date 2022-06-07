07.06.2022 21:19 Дмитрий Колоней

Когда закончится война в Украине: прогноз таролога

Своим предсказанием поделилась таролог Елена Бюн.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Факты, таролог Елена Бюн заявила, что Россия может готовить тайный план окончания войны в Украине, но своему народу хочет показать хоть какие-нибудь победы.

"Карты говорят, что замысел отступления не будет разглашаться до поры до времени. У руководства РФ повсюду наблюдается полное фиаско. Попытка достичь переговоров с Украиной и навязать ей что-то — провал, желание договориться через лидеров тех стран, которые симпатизируют россии, побуждать Украину уйти на уступки — провал", — говорит Елена Бюн.

Таролог отмечает, что сейчас России сложнее скрывать свои потери на войне против Украины, поэтому Кремль опасается социального взрыва и массового недовольства из-за так называемой "спецоперации". Елена Бюн добавляет, что из-за западных санкций российские олигархи потеряли много денег, а потому они не удовлетворены действиями режима Путина.

"Они надеются на возобновление переговоров с Украиной или на встречу и разговор Зеленского с представителем кремлевских властей. Готовы идти на уступки и жертвы, однако с ними все равно нужно быть очень осторожными и внимательными. Карты говорят, что это несомненное движение к прогрессу (к миру) ). Санкции работают, и мир может наступить гораздо быстрее", — говорит таролог.