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07.06.2022  21:19   Дмитрий Колоней

Когда закончится война в Украине: прогноз таролога

Своим предсказанием поделилась таролог Елена Бюн.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Факты, таролог Елена Бюн заявила, что Россия может готовить тайный план окончания войны в Украине, но своему народу хочет показать хоть какие-нибудь победы.
 
"Карты говорят, что замысел отступления не будет разглашаться до поры до времени. У руководства РФ повсюду наблюдается полное фиаско. Попытка достичь переговоров с Украиной и навязать ей что-то — провал, желание договориться через лидеров тех стран, которые симпатизируют россии, побуждать Украину уйти на уступки — провал", — говорит Елена Бюн.
 
Таролог отмечает, что сейчас России сложнее скрывать свои потери на войне против Украины, поэтому Кремль опасается социального взрыва и массового недовольства из-за так называемой "спецоперации". Елена Бюн добавляет, что из-за западных санкций российские олигархи потеряли много денег, а потому они не удовлетворены действиями режима Путина.
 
"Они надеются на возобновление переговоров с Украиной или на встречу и разговор Зеленского с представителем кремлевских властей. Готовы идти на уступки и жертвы, однако с ними все равно нужно быть очень осторожными и внимательными. Карты говорят, что это несомненное движение к прогрессу (к миру) ). Санкции работают, и мир может наступить гораздо быстрее", — говорит таролог.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что значительная часть россиян признает, что жить в РФ стало хуже с начала войны.

 

Источник:   Факты
 Тэги:  агрессия россии, когда закончится война, украина
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