07.06.2022 20:58 Дмитрий Колоней
Афера на гуманитарной помощи: в Харькове пойманы правонарушители (фото)
Стражи порядка Харькова выявили злоумышленников.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, к стражам порядка все чаще обращаются харьковчане, информируя о продающейся на рынках товаров гуманитарной помощи.
Полицейские провели в Харькове профилактический рейд на территории Центрального рынка. В результате полиция установила 4 факта нарушений административного законодательства.
Полицейские обнаружили 60-летнего мужчину, торговавшего консервами. 54-летняя женщина также реализовывала продукцию иностранного производства без сертификатов.
-
Все товары не имели штрихкодов,
-
На них отсутствовали какие-либо надписи на украинском языке.
-
Продавцы не смогли объяснить правоохранителям происхождение своего товара и
-
Не было документов по их приобретению.
В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы:
-
о нарушении правил торговли на рынках,
-
торговле с рук в неустановленных местах,
-
нарушении порядка производства хозяйственной деятельности
Также сотрудники полиции обнаружили 34-летнюю женщину, продававшую алкоголь без акцизных марок. Составлен админпротокол о нарушении правил торговли.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0