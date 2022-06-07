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07.06.2022  20:58   Дмитрий Колоней

Афера на гуманитарной помощи: в Харькове пойманы правонарушители (фото)

Стражи порядка Харькова выявили злоумышленников.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, к стражам порядка все чаще обращаются харьковчане, информируя о продающейся на рынках товаров гуманитарной помощи.
 
Полицейские провели в Харькове профилактический рейд на территории Центрального рынка. В результате полиция установила 4 факта нарушений административного законодательства.
 
Полицейские обнаружили 60-летнего мужчину, торговавшего консервами. 54-летняя женщина также реализовывала продукцию иностранного производства без сертификатов.
 
  • Все товары не имели штрихкодов,
  • На них отсутствовали какие-либо надписи на украинском языке.
  • Продавцы не смогли объяснить правоохранителям происхождение своего товара и
  • Не было документов по их приобретению.
 
 
В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы:
  • о нарушении правил торговли на рынках,
  • торговле с рук в неустановленных местах,
  • нарушении порядка производства хозяйственной деятельности
 
Также сотрудники полиции обнаружили 34-летнюю женщину, продававшую алкоголь без акцизных марок. Составлен админпротокол о нарушении правил торговли.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  афера, гуманитарная помощь, харьков
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