07.06.2022 20:58 Дмитрий Колоней

Афера на гуманитарной помощи: в Харькове пойманы правонарушители (фото)

Стражи порядка Харькова выявили злоумышленников.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, к стражам порядка все чаще обращаются харьковчане, информируя о продающейся на рынках товаров гуманитарной помощи.

Полицейские провели в Харькове профилактический рейд на территории Центрального рынка. В результате полиция установила 4 факта нарушений административного законодательства.

Полицейские обнаружили 60-летнего мужчину, торговавшего консервами. 54-летняя женщина также реализовывала продукцию иностранного производства без сертификатов.

Все товары не имели штрихкодов,

На них отсутствовали какие-либо надписи на украинском языке.

Продавцы не смогли объяснить правоохранителям происхождение своего товара и

Не было документов по их приобретению.

В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы:

о нарушении правил торговли на рынках,

торговле с рук в неустановленных местах,

нарушении порядка производства хозяйственной деятельности

Также сотрудники полиции обнаружили 34-летнюю женщину, продававшую алкоголь без акцизных марок. Составлен админпротокол о нарушении правил торговли.