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07.06.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Проект о харьковских волонтерах представлен в Польше

Состоялась презентация художественно-просветительского проекта «Стражи Харькова» о волонтерах и бойцах территориальной обороны.


Проект о харьковских волонтерах представлен в Польше
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент международного сотрудничества, харьковчане представили коллекцию портретов украинских волонтеров и бойцов Территориальной обороны. Работы выполнил заслуженный художник Украины Александр Лазаренко, мастерская которого стала центром встреч для лидеров мнений Харькова - поэтов, актеров и режиссеров, которые в самые сложные времена стояли на блокпостах, помогали в эвакуации и оказывали харьковчанам гуманитарную помощь.
 
Кроме презентации выставки, харьковчане в качестве почетных гостей приняли участие в подписании Декларации о сотрудничестве с украинскими городами между Люблином (Польша), Нанси (Франция), Мюнстером и Карлсруэ (Германия). Также представители команды проекта встретились с и.о. Генерального консула Украины в Люблине Артемом Валахом.
 
Справка. Автор идеи и куратор проекта – лауреат премии ООН в области телевидения, директор волонтерского культурного Центра «Сирин», участник волонтерского движения Слобожанщины, член волонтерского Центра харьковского Южного вокзала Татьяна Бабина.
 
Организаторы - партнер проекта, общественный деятель, руководитель волонтерского Центра «Муравейник» Харьковской железной дороги Валентина Корж и креативный менеджер проекта, волонтер «Муравейника» Наталья Жук.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  волонтеры, проект, харьков
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