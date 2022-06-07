07.06.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Проект о харьковских волонтерах представлен в Польше

Состоялась презентация художественно-просветительского проекта «Стражи Харькова» о волонтерах и бойцах территориальной обороны.



Проект о харьковских волонтерах представлен в Польше



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент международного сотрудничества, харьковчане представили коллекцию портретов украинских волонтеров и бойцов Территориальной обороны. Работы выполнил заслуженный художник Украины Александр Лазаренко, мастерская которого стала центром встреч для лидеров мнений Харькова - поэтов, актеров и режиссеров, которые в самые сложные времена стояли на блокпостах, помогали в эвакуации и оказывали харьковчанам гуманитарную помощь.

Кроме презентации выставки, харьковчане в качестве почетных гостей приняли участие в подписании Декларации о сотрудничестве с украинскими городами между Люблином (Польша), Нанси (Франция), Мюнстером и Карлсруэ (Германия). Также представители команды проекта встретились с и.о. Генерального консула Украины в Люблине Артемом Валахом.

Справка. Автор идеи и куратор проекта – лауреат премии ООН в области телевидения, директор волонтерского культурного Центра «Сирин», участник волонтерского движения Слобожанщины, член волонтерского Центра харьковского Южного вокзала Татьяна Бабина.

Организаторы - партнер проекта, общественный деятель, руководитель волонтерского Центра «Муравейник» Харьковской железной дороги Валентина Корж и креативный менеджер проекта, волонтер «Муравейника» Наталья Жук.