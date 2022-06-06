06.06.2022 18:54 Дмитрий Колоней

Что произойдет после смерти Путина: мнение Алексея Арестовича

Свою версию хода событий высказал советник главы Офиса Президента.

Как сообщает РЕДПОСТ , советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным заявил, что у президента РФ Владимира Путина действительно рак и ряд других недугов. По мнению Арестовича, после смерти российского диктатора его окружение определенное время еще будет лгать народу и будет выкладывать заранее записанные видеоролики.

Советник главы президентского офиса указал, что знал о заболевании Путина еще в 2020 году, и сказал, что московские врачи могут продлить жизнь главы Кремля еще на время.

"Я думаю, что у РФ, как у СССР, нет опыта и нет протокольных институций, позволяющих безболезненно пройти смерть вождя", – сказал советник главы ОП.

"Как только Путин умрет — реально кто-то сольет с прислуги Путина или "башен Кремля", начнутся обвальные процессы верхушки... Ну, могут еще две недели делать вид, что он жив. А самое главное — будет поставлен вопрос: а зачем вообще разрушать американоцентрический мир? Думаю, никто в военно-политическом руководстве не в состоянии будет объяснить, зачем им вообще война в Украине", – поделился мненем Арестович.

Он заверил, что после смерти российского диктатора политикум этой страны поймет одно – нужно немедленно бороться за власть и влияние. А война в Украине в эту историю никак не вписывается.

В то же время советник руководителя ОП не уверен, что в таком случае война завершится немедленно, однако, по меньшей мере, российские войска снизят интенсивность атак. Тогда, по мнению Арестовича, у Украины резко увеличатся шансы вернуть Крым и Донбасс.