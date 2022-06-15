На севере Харьковской области продолжаются тяжелые бои

В Цуповке и в районе Больших Проходах Дергачевского района продолжаются тяжелые бои.
Об этом сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в минувшие сутки вражеские силы продолжили бомбить из ствольной артиллерии Дергачи, Слатино, Русскую Лозовую, Новое, обстреливали из танков и минометов Прудянку, Цуповку, Дементиевку. В результате обстрелов разрушены несколько частных и многоквартирных домов, повреждены объекты инфраструктуры.К счастью, погибших или раненых нет.
Казачелопанский, Проходовский, подавляющая часть Токаровского старостата остаются под оккупацией.
Напомним, семь человек получили ранения в результате действий российских оккупантов в Харьковской области за прошедшие сутки.
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