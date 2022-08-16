16.08.2022 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові шахраї видавали себе за співробітників СБУ

Двоє чоловіків надавали психологічний вплив на громадянина.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що двоє громадян, один з яких вигадав історію про те, що працює в СБУ, здійснювали психологічний вплив на чоловіка, який обвинувачується у вчиненні злочину у сфері господарської діяльності.

Вони сказали обвинуваченому, що зможуть «домовитись» із суддею Київського районного суду м. Харкова про призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. Перед цим чоловік вже передав ділкам 10 тисяч доларів США, проте цього виявилось замало. Від чоловіка почали вимагати ще 2 тисячі доларів США, на передачу яких він погодився.

15 серпня при отриманні решти грошей у сумі 1000 доларів зловмисників було затримано. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру.

Нагадаємо, у Харкові охоронець складу крав гуманітарну допомогу.