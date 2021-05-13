Новости Харькова: Игорь Терехов принял участие в награждении ликвидаторов на концерте к 35-летию Чернобыльской катастрофы

13.05.2021 19:23

Игорь Терехов поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС за совершенный ими подвиг (ФОТО)

В Харькове прошел концерт к 35-летию Чернобыльской катастрофы.



//city.kharkov.ua

Концерт для участников ликвидации аварии на ЧАЭС, родственников чернобыльцев, а также представителей чернобыльских организаций города и области прошел сегодня, 13 мая 2021 года, в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина.

В рамках торжественного мероприятия представители городской и областной власти вручили ликвидаторам памятные награды. В частности, орденом «За мужество» III степени наградили члена правления Всеукраинской общественной организации «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля» Юрия Червяка, Почетной грамотой исполкома городского совета награждена Харьковская городская общественная организация «Союз Чернобыль».

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС за совершенный ими подвиг во имя жизни будущих поколений.

«Сейчас под великолепную музыку нашего оркестра мы посмотрели страшные кадры, от которых по телу идут мурашки и стынет в жилах кровь. Мне вспомнилась весна 1986 года. Я служил в армии, и тогда многих ребят из нашей части отправили в Чернобыль. Я помню, как тяжело было им после возвращения рассказывать об увиденном ужасе. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не понимали масштаба случившейся трагедии и еще больше не понимали, что могло бы произойти без своевременной локализации катастрофы.

Понимая это сейчас, хочу выразить вам самые теплые и самые искренние слова благодарности за то, что вы ценой своего здоровья, а многие и ценой своей жизни, предотвратили еще большую катастрофу, подарив нам возможность спокойно жить и работать в любимом городе. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Дай Бог, чтобы Чернобыль больше никогда не повторился», - отметил Игорь Терехов.

В свою очередь председатель областной общественной организации «Союз Чернобыль Украины» Анатолий Винник поблагодарил городскую и областную власть за то, что, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, харьковчане 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы отметили достойно. «В памятные дни во всех районах города нас, чернобыльцев, очень тепло чествовали. Спасибо, что город всегда помнит о нас», - отметил он.

После торжественной части для собравшихся состоялся концерт с участием заслуженных артистов Украины Александра Гавинского и Евгении Костенко, вокального мужского квартета «Перформанс» и других творческих коллективов. В память о подвиге чернобыльцев они исполнили памятные песни.