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13.05.2021  15:48   

Три крана понадобилось, чтоб высадить клумбу на Университетской горке (ФОТО)

Харьковские озеленители начали высадку тематической клумбы на Университетской горке.


Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  цветы, университетская, харьков
 
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