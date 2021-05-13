Новости Харькова: турнир по бадминтону выиграли харьковчане

Команда Харьковского бадминтонного спортивного клуба успешно выступила на всеукраинской летней гимназиаде в Киеве.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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