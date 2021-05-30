30.05.2021 12:18

Пикник дома: как пожарить барбекю, не выходя из квартиры

Все, что понадобится для домашнего пикника, ― это качественный электрогриль. Идеальным вариантом будет компактный и недорогой электрогриль Delonghi со сменными лотками, позволяющий готовить у себя на кухне блюда, достойные меню знаменитых ресторанов. Секрет идеального гриля ― точный контроль температуры и качественное антипригарное покрытие. На таком гриле можно готовить не только вкусные, но и полезные блюда для всей семьи. О том, как это сделать, мы и расскажем.

Овощи

Овощи, приготовленные на электрогриле, получаются намного вкуснее, чем на открытом огне. Все благодаря одновременному двухстороннему прогреву. Так овощи готовятся быстро, сохраняя при этом максимум полезных веществ:

• цукини ― до 8 мин.;

• баклажаны ― 4-6 мин.;

• грибы ― до 6 мин.;

• сладкий перец ― до 10 мин.;

• помидоры ― 5-7 мин.

Температура должна быть не выше 230℃, а противень можно предварительно смазать оливковым маслом, но только очень тонким слоем. Тогда ваши овощи выйдут с красивой золотистой корочкой.

Куриная грудка

Перед приготовлением филе необходимо замариновать. Для этого нарезаем грудку вдоль волокон на пласты толщиной в 1 см и натираем смесью перцев, чеснока, соли и оливкового масла. Маринуем в течение получаса и отправляем на решетку, прогретую до 230℃. Решетку используем ребристую, готовим мясо с опущенной крышкой не дольше 5 минут.

Десерт

На десерт будут бельгийские вафли, тесто на которые готовится достаточно просто: 150 г сливочного масла растираются с таким же количеством сахара, добавляется 2 яйца и 200 мл молока. Все это взбиваем миксером, добавляем 300 г муки, 5-10 г разрыхлителя и хорошенько вымешиваем. Тесто должно быть средней густоты, но не растекаться.

Устанавливаем панель с формой для вафель. Кстати, при установке этой панели грили Delonghi автоматически выбирают температуру. Время готовки ― 5 мин., но лучше контролировать процесс, периодически заглядывая под крышку.

Вот так, имея простой электрогриль, можно, не выходя из квартиры, устроить себе настоящее барбекю.