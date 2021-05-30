Основянский лугопарк расположен в Основянском районе на берегу озера, недалеко от одноименной железнодорожной станции "Основа".
Ранее РЕДПОСТ сообщал, на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов. В него входит и Основянский водоем.
Затевая большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весна заканчивается неустойчивой погодой: утром будет ясно, но уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается День химика.
влажность:
давление:
ветер: