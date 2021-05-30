30.05.2021 12:26

Основянский лугопарк в Харькове - место отдыха многих харьковчан (ВИДЕО)

Основянский лугопарк расположен в Основянском районе на берегу озера, недалеко от одноименной железнодорожной станции "Основа".

Чистые просторные пляжи прекрасные пейзажи - все это находится в городской черте.

Примечательно, что вход в гидропарк бесплатный, но ухаживают за ним как за частным - регулярно проводится уборка, вывозится мусор.

Основа имеет и второе название – Комсомольское озеро, оно указано на некоторых картах. Основа – это большое озеро, которое образовалось на месте песчаных карьеров, что роднит его с Безлюдовкой.

Доехать до озера можно на автобусах №102э от рынка ХТЗ, 110т с ул.Одесской, 123э от ст.м. пр. Гагарина, 232э с ст.м. Метростроителей.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у ​​водоемов. В него входит и Основянский водоем.