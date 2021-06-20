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20.06.2021  15:42   

В Харькове возле метро избили и ограбили музыканта (ФОТО)

В центре Харькова прохожий избил музыканта и забрал гитару.

В Харькове возле метро прохожий ограбил музыканта В Харькове возле метро прохожий ограбил музыканта

Утром воскресенья на выходе из станции метро «Университет» неизвестный подошел к мужчине, игравшему на гитаре, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Прохожий стал обвинять музыканта якобы в плохой игре и нетипичном внешнем виде. Потом ударил парня, забрал гитару и ушел.

Пострадавший обратился к патрульным. Те, узнав приметы обидчика, начали поиск предполагаемого преступника. На проспекте Независимости патрульные обнаружили похожего по описанию человека, который шел с гитарой в руках.

Патрульные задержали мужчину, и вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств происшествия.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на ХТЗ двое неизвестных напали на женщину, сорвали с нее цепочку и убежали. Злоумышленников задержали при попытке сдать украшение в ломбард.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
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