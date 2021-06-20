20.06.2021 15:42

В Харькове возле метро избили и ограбили музыканта (ФОТО)

В центре Харькова прохожий избил музыканта и забрал гитару.

Утром воскресенья на выходе из станции метро «Университет» неизвестный подошел к мужчине, игравшему на гитаре, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.



Прохожий стал обвинять музыканта якобы в плохой игре и нетипичном внешнем виде. Потом ударил парня, забрал гитару и ушел.

Пострадавший обратился к патрульным. Те, узнав приметы обидчика, начали поиск предполагаемого преступника. На проспекте Независимости патрульные обнаружили похожего по описанию человека, который шел с гитарой в руках.

Патрульные задержали мужчину, и вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств происшествия.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на ХТЗ двое неизвестных напали на женщину, сорвали с нее цепочку и убежали. Злоумышленников задержали при попытке сдать украшение в ломбард.