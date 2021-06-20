20.06.2021 14:27

В Харькове разрисовали хаб Добкина: подробности

Активисты из Нацкорпуса помогли разрекламировать открытие офисов Михаила Добкина, сделав надписи на фасадах зданий.

Неизвестные разукрасили стекла и фасад зданий двух офисов «Добкин Хаб» не предусмотренными планом трафаретными надписями: «Все ху..ня», «Скучный хаб», «Денег никто не даст», сообщает РЕДПОСТ.



Для Михаила Добкина эта акция стала поводом привлечь внимание к открытию своих офисов, заявить про засилье националистов и обвинить Игоря Терехова в политическом заказе. Также Добкин пожаловался на бездействие полиции, при этом забыв уточнить, что сам успел сходить «на ковер» к Арсену Авакову за помощью на выборах.



Что характерно, в ходе представления националисты вели себя предельно аккуратно по отношению к имуществу Добкина. Ничего не было сломано или разбито. Надписи сотрут через полчаса, а разговоров будет как минимум на неделю.



Все это подводит к мысли о постановочном характере мероприятия. Этим же можно объяснить и бездействие полиции. Вся политическая карьера «непотопляемого» министра МВД Арсена Авакова показывает, что он сможет договориться всегда и со всеми. Естественно, он не станет мешать рядовым исполнителям представлений под офисами Добкина – пусть проводят свои рекламные акции, сколько угодно. А избиратели может и сжалятся над несчастным Добкиным, который так страдает от нападок националистов.

Напомним, ранее руководитель Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко высказал свое предположение, что избирательная кампания в Харькове может оказаться довольно грязной, с активным использованием методов черного пиара. “При спокойном течении кампании выборы становятся довольно предсказуемыми. В этом случае у Михаила Добкина будет очень мало шансов на победу. Напротив, гораздо больше шансов будет у Терехова”, – заявил Владимир Фесенко. Поэтому штаб Михаила Добкина будет делать попытки перевести избирательную кампанию в негативное русло.

