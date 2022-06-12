12.06.2022 14:55 Виталий Хиневич

Канадский пенсионер часть лотерейного выигрыша передаст Украине

Пенсионер Марсель Люссье передаст деньги на нужды Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что пенсионер планирует использовать часть джекпота в размере 70 миллионов долларов, чтобы помочь восстановить Украину и финансировать проекты помощи людям с аутизмом.

Житель Канады также может отправиться с женой в круиз, который ему несколько раз приходилось отменять из-за пандемии COVID-19.

Напомним, украинские беженцы получат помощь в Канаде.