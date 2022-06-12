12.06.2022 15:45 Виталий Хиневич

Оккупанты вывозят из Украины скифское золото

Кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных хранителей и смотрителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Guardian.

Сообщается, что сейчас есть очень веские доказательства того, что это преднамеренный шаг россии, когда определенные картины и украшения были нацелены и вывезены в россию. Такое мнение озвучил Брайан Дэниелс, антрополог, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям.

Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за ограблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения и обнаружили закономерности в преступлениях.

След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте . Это ценные старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. Они были произведены племенами области Центральной Азии и Восточной Европы, когда-то известной как Скифия.

Кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных хранителей и смотрителей.