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12.06.2022  15:45   Виталий Хиневич

Оккупанты вывозят из Украины скифское золото

Кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных хранителей и смотрителей.

Скифское золото
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Guardian.
 
Сообщается, что сейчас есть очень веские доказательства того, что это преднамеренный шаг россии, когда определенные картины и украшения были нацелены и вывезены в россию. Такое мнение озвучил Брайан Дэниелс, антрополог, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям.
 
Из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги следили за ограблением и уничтожением культурных ценностей с начала вторжения и обнаружили закономерности в преступлениях.
 
След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте . Это ценные старинные филигранные изделия, часто изображающие животных. Они были произведены племенами области Центральной Азии и Восточной Европы, когда-то известной как Скифия.
 
Кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных хранителей и смотрителей.
 
Напомним, канадский пенсионер часть лотерейного выигрыша передаст Украине.
 
Источник:   Guardian
 Тэги:  золото, оккупанты
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