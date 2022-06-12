    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Похитители стройматериалов: под Харьковом задержаны воры
12.06.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Похитители стройматериалов: под Харьковом задержаны воры

В пригороде Харькова поймали правонарушителей.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, к правоохранителям поступило обращение от местной администрации пгт Васищево о том, что неизвестный похитил стройматериалы из административного здания. 
 
Полицейские офицеры Безлюдовской территориальной общины совместно с оперативниками быстро установили, кто совершил преступление.
 
Злоумышленниками оказались двое 40-летних местных жителей. Украденное мужчины планировали продать.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Порестпному дуэту грозит тюремный срок от 5 до 8 лет.
Тэги:  воровство, кража, харьков, стройматериалы
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Криминал и происшествия Налетчик в бегах: ждет суда пойманный в Харькове грабитель 10.06 Криминал и происшествия Харьковские тепловики поймали воров, чудом не погубивших людей (фото) 08.06 Криминал и происшествия Гроза Новой Баварии: в Харькове пойман вор-рецидивист (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 