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12.06.2022  16:30   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли Золочев: информация от прокуратуры

Российские военные совершили артиллерийский обстрел.

Золочев
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 11 июня около 20:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел поселка городского типа Золочев.
 
В результате вражеских обстрелов погибла 51-летняя женщина и 48-летний мужчина.
 
Повреждены и разрушены жилые дома местных жителей.
 
На основании данных фактов начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
 
Напомним, в Харьковской области умер ветеран, дом которого уничтожили оккупанты.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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