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12.06.2022  16:48   Дмитрий Колоней

Мины: не гулять у водоемов Харьковщины призывают спасатели

На Харьковщине этим летом - новая опасность.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, в 2022 году, кроме привычных «летних опасностей», у жителей Харьковщины  еще одна - заминированные водоемы. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от взрывоопасных предметов, в том числе территории у водоемов — на пляжах, берегах рек.

Спасатели просят воздержаться от прогулок по лесным массивам, отдыха на «диких» местах у водоемов и местах, которые не приспособлены для купания. Особо опасно посещение тех территорий, где проводились боевые действия.

 

Тэги:  минирование водоемов, агрессия россии, украина
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