12.06.2022 16:48 Дмитрий Колоней

Мины: не гулять у водоемов Харьковщины призывают спасатели

На Харьковщине этим летом - новая опасность.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, в 2022 году, кроме привычных «летних опасностей», у жителей Харьковщины еще одна - заминированные водоемы. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от взрывоопасных предметов, в том числе территории у водоемов — на пляжах, берегах рек.

Спасатели просят воздержаться от прогулок по лесным массивам, отдыха на «диких» местах у водоемов и местах, которые не приспособлены для купания. Особо опасно посещение тех территорий, где проводились боевые действия.