Мины: не гулять у водоемов Харьковщины призывают спасатели

На Харьковщине этим летом - новая опасность.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, в 2022 году, кроме привычных «летних опасностей», у жителей Харьковщины еще одна - заминированные водоемы. Пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очищать территорию Украины от взрывоопасных предметов, в том числе территории у водоемов — на пляжах, берегах рек.
Спасатели просят воздержаться от прогулок по лесным массивам, отдыха на «диких» местах у водоемов и местах, которые не приспособлены для купания. Особо опасно посещение тех территорий, где проводились боевые действия.
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