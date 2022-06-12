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12.06.2022  17:03   Дмитрий Колоней

Захватчики обстреляли два села на Харьковщине (фото)

На Харьковщине задокументированы преступления оккупантов.

Агрессия России: Оккупанты обстреляли два села на Харьковщине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, согласно данным следствия, около 4 часов утра 12 июня 2022 года российские захватчики обстреляли из артиллерии село Черноглазовка  и около 9 утра открыли огонь по селу Срубанка Богодуховского района. В результате обстрела поврежден ряд домов.
Харьковской областной прокуратурой начато досудебное расследование по двум уголовным делам о нарушении законов и обычаев войны.
 
Агрессия России: Оккупанты обстреляли два села на Харьковщине
 
Агрессия России: Оккупанты обстреляли два села на Харьковщине
 
Агрессия России: Оккупанты обстреляли два села на Харьковщине
 
 
Тэги:  агрессия россии, обстрелы, харьков, богодухов
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