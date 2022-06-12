Захватчики обстреляли два села на Харьковщине (фото)

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Гороскоп на 12 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 12 июня В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается дождь с грозой.