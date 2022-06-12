12.06.2022 17:46 Дмитрий Колоней

Мечты Медведева, Или что произойдет после смерти Путина: мнение эксперта

Свой прогноз дал известный политолог и публицист.



Мечты Медведева, Или что произойдет после смерти Путина: мнение эксперта



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на НВ, по словам эксперта Андрея Пионтковского, Дмитрий Медведев "метит" на президентское место, поэтому в последнее время его риторика в отношении Украины и Запада все больше напоминает истерику.

"Вот смотрите, Медведев — помните такого человечка, был четыре года президентом? Он в последнее время отличается самыми безумными и агрессивными заявлениями в адрес Запада. Он написал уже даже не о уничтожении украинского государства, а реально о геноциде — "я их так ненавижу, я их всех буду уничтожать". Что случилось с человечком? Ну, он глупенький, во-первых. Знаете, почему Путин его выбрал? Путин сам мелкий, росток у него, по-моему – 160 см, а у этого 157. Существует порог карликовости, как раз 150-158 см, на котором происходят необратимые мозговые изменения. Так вот Медведев ведет себя в последнее время так, будто участвует в каком-то кастинге. Ему нужно показать, какой он агрессивный, какой он суперпатриот, как он будет убивать всех украинцев до одного, словно настоящий вождь "русского мира". Это кастинг на какую-то освобождаемую должность", — считает эксперт.

По мнению политолога Медведев надеется занять место Путина. А для этого ему необходимо показывать, что он не слаб.

При этом Андрей Пионтковский отмечает, что смерть главы РФ Владимира Путина мало что изменит, та как "верхушка объединилась, их цель — это итальянский "план мира", какой-то такой итальянско-французско-немецко-российский план. Макрон за этим стоит. Это вечная миссия французов при русском дворе — закреплять российские захваты".

Политолог напомнил, когда в 2008 году Россия захватила две провинции Грузии, президент Франции Николя Саркози "сразу прибежал с бумажкой, как Чемберлен, и все было оформлено, как мир с территориальным разделением Грузии".

"Так же и другой президент, Олланд, потом прибежал к вам вместе с Меркель. Вот она сегодня напомнила о себе, рассказывала, как Путин собачкой ее пугал в 2007 году. Она считает, что в 2008 году правильное решение приняла, когда заблокировала вступление Украины в НАТО — мол, в Украине, видите ли, высокая коррупция, и такие страны нельзя принимать… Ну вот такая Европа, и Европа сейчас готовится тоже принять Москву с еще одной бумажкой, закрепляющей, кроме ОРДЛО и Крыма, еще и Херсонскую и Запорожскую области", – считает эксперт.

Напомним, в Запорожской области оккупационные власти начали выдавать российские паспорта, а в Херсоне за российскими паспортами пришла только кучка коллаборантов, в том числе и Сальдо.