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12.06.2022  18:33   

На Харьковщине враг обстрелял населенные пункты

Сводка Генштаба по Харьковщине и другим театрам военных действий.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь насводку Генштаба на 18:00 12 июня 2022 года, при попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор украинских защитников и отошел.
 
  • На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствование инженерного оборудования оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук.
  • Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки. Безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.
  • На Северском направлении решисты продолжают обстрелы позиций украинских войск, а также гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.
  • На Славянском направлении украинские воины успешно отразили враждебные штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.
  • На Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения.
  • На Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы украинских подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению.
  • На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление украинских войск и установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.
  • На Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия с целью охвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели.▪️На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции украинских войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.
  • На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны.
  • Враг нанес огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

 

Тэги:  агрессия россии, сводка генштаба, харьков, украина
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