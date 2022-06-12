12.06.2022 19:07 Дмитрий Колоней

Папа римский поддержал Украину в своем обращении

Понтифик призвал не позволить войне в Украине превратиться в обыденность.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Vatican News, в ходе воскресной аудиенции Папа римский Франциск заявил:

“В моем сердце не угасает мысль о страдающем от войны населении Украины. Пусть же проходящее время не охладит нашу боль и наше беспокойство этими многострадальными людьми. Прошу вас, не привыкайте к этой трагической действительности”, - сказал понтифик.

Накануне Папа римский отложил визит в Африку - по причинам здоровья.