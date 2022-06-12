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12.06.2022  19:07   Дмитрий Колоней

Папа римский поддержал Украину в своем обращении

Понтифик призвал не позволить войне в Украине превратиться в обыденность.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  Vatican News, в ходе воскресной аудиенции Папа римский Франциск заявил: 
 
“В моем сердце не угасает мысль о страдающем от войны населении Украины. Пусть же проходящее время не охладит нашу боль и наше беспокойство этими многострадальными людьми. Прошу вас, не привыкайте к этой трагической действительности”, - сказал понтифик.
 
Накануне Папа римский отложил визит в Африку - по причинам здоровья.
 
Тэги:  папа римский, агрессия россии, украина
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