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05.06.2022  16:30   Виталий Хиневич

Война в Украине: Папа Римський призвал к переговорам

Папа Римский Франциск призвал к «настоящим переговорам» о прекращении огня.

Папа Римский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что Папа Римский Франциск по случаю 100 дней с начала широкомасштабной агрессии росии против Украины, призвал к «настоящим переговорам» о прекращении огня и остановке жуткого уничтожения городов и сел на востоке Украины.
 
"Через 50 дней после Пасхи народы, говорящие на разных языках, встречаются и понимают друг друга. Однако, теперь, через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины, на человечество снова спустился кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты: народы, воюющие, народы, убивающие друг друга люди, вместо приближающихся, вынуждены удаляться от своих домов",- отметил Папа Римский.
 
Кроме этого он обратился к лидерам стран сесть за стол переговоров.
 
«Не ведите человечество к уничтожению. Пусть же начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении. Пусть остановится жуткое уничтожение городов и сел на востоке Украины",- сказал в своем обращении Папа Римский Франциск.
 
Папа также просит человечество молиться.
 
Напомним, в Национальном заповеднике «София Киевская» по инициативе первой леди Елены Зеленской почтили память детей, которых забрала война.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, папа римский
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