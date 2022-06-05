05.06.2022 16:30 Виталий Хиневич

Война в Украине: Папа Римський призвал к переговорам

Папа Римский Франциск призвал к «настоящим переговорам» о прекращении огня.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что Папа Римский Франциск по случаю 100 дней с начала широкомасштабной агрессии росии против Украины, призвал к «настоящим переговорам» о прекращении огня и остановке жуткого уничтожения городов и сел на востоке Украины.

"Через 50 дней после Пасхи народы, говорящие на разных языках, встречаются и понимают друг друга. Однако, теперь, через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины, на человечество снова спустился кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты: народы, воюющие, народы, убивающие друг друга люди, вместо приближающихся, вынуждены удаляться от своих домов",- отметил Папа Римский.

Кроме этого он обратился к лидерам стран сесть за стол переговоров.

«Не ведите человечество к уничтожению. Пусть же начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении. Пусть остановится жуткое уничтожение городов и сел на востоке Украины",- сказал в своем обращении Папа Римский Франциск.

Папа также просит человечество молиться.

Напомним, в Национальном заповеднике «София Киевская» по инициативе первой леди Елены Зеленской почтили память детей , которых забрала война.