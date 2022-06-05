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05.06.2022  16:56   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ремонтируют внешние трубопроводы

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети"


Харьковские тепловики ремонтируют внешние трубопроводы

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Харьковские тепловые сети", сотрудники филиала предприятия в Индустриальном районе устраняют дефекты на внешних трубопроводах.

Работы ведутся на улицах Тархова и Большой Кольцевой, а также  Александровском проспекте.

 

Тэги:  коммунальщики, тепловики, харьков
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