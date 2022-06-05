05.06.2022 16:56 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловики ремонтируют внешние трубопроводы

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети"



Харьковские тепловики ремонтируют внешние трубопроводы



Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Харьковские тепловые сети", сотрудники филиала предприятия в Индустриальном районе устраняют дефекты на внешних трубопроводах.

Работы ведутся на улицах Тархова и Большой Кольцевой, а также Александровском проспекте.