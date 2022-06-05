Харьковские тепловики ремонтируют внешние трубопроводы

Об этом сообщили в КП "Харьковские тепловые сети"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП "Харьковские тепловые сети", сотрудники филиала предприятия в Индустриальном районе устраняют дефекты на внешних трубопроводах.
Работы ведутся на улицах Тархова и Большой Кольцевой, а также Александровском проспекте.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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