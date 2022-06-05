05.06.2022 17:05 Виталий Хиневич

Оккупанты на Чернобыльской АЭС украли оборудование

Список похищенных вещей еще составляется.

Фото: The Washington Post

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «The Washington Post».

Сообщается, что список вещей, которые похитили оккупанты, еще составляется.

Глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко проверяет часть украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами. Некоторые все еще передают данные о местоположении.

«Мы видим, что часть его находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси — Гомель, Минск, другие места», — сказал Евгений Крамаренко.

В целом, он оценивает стоимость замены того, что было утрачено, более чем в 135 миллионов долларов.

«Оккупанты не смогут использовать украденное потому что ПО уникальное, сделано специально для наших устройств»,- отметил эксперт.