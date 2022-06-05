    
Главная Новости Харькова Политика Спецслужбы РФ признали полный провал роспропаганды в Украине
05.06.2022  17:23   Дмитрий Колоней

Спецслужбы РФ признали полный провал роспропаганды в Украине

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Центр противодействия коррупции, ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну.
 
Для «правильного зомбирования» спецслужбами был даже создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который наконец потерпел поражение:
 
  1. Использование образа «вежливых людей» 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.п.)
  2. Видео солдат, несущих людям мир (в виде новых учебников в школе, медицинского оборудования и т.п.)
  3. Видео совместных действий российских и «правильных» украинских солдат против украинских «нацистов и бандеровцев»
  4. Многочисленные обращения украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и мире.
  5. «Работа» с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей – преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания
 
 
Тэги:  агрессия россии, пропаганда, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.06 Криминал и происшествия Информация о новой попытке взять Харьков - только слухи 05.06 Криминал и происшествия Оккупанты на Чернобыльской АЭС украли оборудование 05.06 Общество Война в Украине: Папа Римський призвал к переговорам
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 