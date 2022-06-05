05.06.2022 17:23 Дмитрий Колоней
Спецслужбы РФ признали полный провал роспропаганды в Украине
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Центр противодействия коррупции, ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население и проигрывает информационную войну.
Для «правильного зомбирования» спецслужбами был даже создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который наконец потерпел поражение:
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Использование образа «вежливых людей» 2014 года (видео, фото со спасенными животными, фото с ветеранами, плачущими от счастья воссоединения и т.п.)
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Видео солдат, несущих людям мир (в виде новых учебников в школе, медицинского оборудования и т.п.)
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Видео совместных действий российских и «правильных» украинских солдат против украинских «нацистов и бандеровцев»
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Многочисленные обращения украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и мире.
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«Работа» с людьми, которые по специфике своей деятельности контактируют с большим количеством людей – преподавателями, водителями такси, работниками сферы обслуживания
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