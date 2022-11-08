08.11.2022 14:21 Дмитро Колонєй
Промивка мізків росіян: з'явились нові вказівки журналістам від влади
Серед ЗМІ країни-агресорки розповсюджено нові інструкції.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, пропагандисти країни-агресра роздають нові методичні вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення:
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Закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну «мобіки»;
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ЗСУ, рекомендують називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». А також ні в якому разі не вживати абревіатуру «ВСУ»;
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– Військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва»;
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– Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати «хлопками»;
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– Тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи «убєжантами» і «пєрєждунами»;
Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво країни намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему.
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