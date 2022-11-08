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08.11.2022  14:21   Дмитро Колонєй

Промивка мізків росіян: з'явились нові вказівки журналістам від влади

Серед ЗМІ країни-агресорки розповсюджено нові інструкції.

Промивають мізки росіян: з'явились нові вказівки журналістам від влади
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, пропагандисти країни-агресра роздають нові методичні вказівки журналістам у зв'язку із високим рівнем невдоволення населення: 
 
  1. Закликають поважніше ставитися до мобілізованих і не вживати терміну «мобіки»;
  2. ЗСУ, рекомендують називати «бойовиками» та «збройними формуваннями». А також ні в якому разі не вживати абревіатуру «ВСУ»;
  3. – Військове керівництво України просять приписувати «західним кураторам Києва»;
  4. – Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати «хлопками»;
  5. – Тих, хто виїхав з РФ після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи «убєжантами» і «пєрєждунами»;
Промивають мізки росіян: з'явились нові вказівки журналістам від влади
 
Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво країни намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб вирішити цю проблему.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, пропаганда, украина
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