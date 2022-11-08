08.11.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

В Україні працює портал для пошуку депортованих дітей "Діти війни"

В Україні розпочав роботу Державний портал розшуку дітей "Діти війни", на якому координуються зусилля органів державної та місцевої влади, правоохоронців та суспільства для допомоги дітям, що постраждали через повномасштабну збройну агресію росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що портал "Діти війни" - це єдина платформа, яка надає актуальну інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни, були примусово вивезені за межі країни чи піддані іншим незаконним діям, та тих, кого вдалося розшукати і врятувати. Данні щодня оновлюють правоохоронні органи.

Для Харківської області робота цього порталу є надзвичайно актуальною, адже близько 30% території області побували під тимчасовою ворожою окупацією, де були зафіксовані непоодинокі випадки примусового вивезення дітей окупантами за межі країни під приводом "оздоровлення". Наразі Харківська обласна військова адміністрація спільно з Міністерством реінтеграції та правоохоронними органами веде активну роботу з визначення кількості депортованих дітей та їхнього повернення в Україну.

На порталі "Діти війни" відтепер кожна людина може швидко повідомити про будь-які факти злочинів проти дітей та порушення їхніх прав.

Зокрема на сайті можна в один клік залишити інформацію:

про дитину, яка загубилася;

про злочин, скоєний проти дитини;

якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих;

якщо вам відомо про факт депортації дитини;

про примусову зміну громадянства та документів дитини;

про інші порушення прав дитини під час війни.

ХОВА закликає усіх, кому відомі подібні факти реєструвати на сайті свої звернення. Ці запити автоматично отримають та опрацюють відповідні відомства.

Проєкт "Діти війни" був реалізований за дорученням Офісу Президента України Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національним інформаційним бюро у тісній співпраці з проєктом уряду Канади "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), що здійснюється компанією Alinea International Ltd.

Нагадаємо, у Харкові працює близько 70% аптек.