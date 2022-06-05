05.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Информация о новой попытке взять Харьков - только слухи

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, Олег Синегубов подчеркнул, что "враг не оставил своих попыток занять город Харьков, Харьковскую область. Мы понимаем, что это для него стратегическая задача. В любом случае попытка будет, как мне кажется, еще не одна. Это зависит от готовности наших Вооруженных сил и той общей военной ситуации, которую мы имеем на всех фронтах”.

По его словам, информация о том, что якобы на завтра или послезавтра готовится масштабное вторжение и новая попытка взять Харьков - только слухи.

"Мы сейчас проводили очередное совещание с военными, заслушивали разведку: у нас нет такой информации, что враг готов и имеет достаточно сил для нового штурма", - отметил глава ХОВА.

Он также отметил, что находиться на улицах города все еще небезопасно. Поскольку в области продолжаются боевые действия, "прилететь" может в любую точку Харькова.