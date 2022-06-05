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05.06.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Информация о новой попытке взять Харьков - только слухи

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информация о новой попытке взять Харьков - только слухи
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА,  Олег Синегубов  подчеркнул, что "враг не оставил своих попыток занять город Харьков, Харьковскую область. Мы понимаем, что это для него стратегическая задача. В любом случае попытка будет, как мне кажется, еще не одна. Это зависит от готовности наших Вооруженных сил и той общей военной ситуации, которую мы имеем на всех фронтах”.
 
По его словам, информация о том, что якобы на завтра или послезавтра готовится масштабное вторжение и новая попытка взять Харьков - только слухи.
 
"Мы сейчас проводили очередное совещание с военными, заслушивали разведку: у нас нет такой информации, что враг готов и имеет достаточно сил для нового штурма", - отметил глава ХОВА.
 
Он также отметил, что находиться на улицах города все еще небезопасно. Поскольку в области продолжаются боевые действия, "прилететь" может в любую точку Харькова.
 
Тэги:  агрессия россии, фейк, харьков, наступление
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