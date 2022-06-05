05.06.2022 18:36 Дмитрий Колоней
На Харьковщине агрессор - в активной обороне
Оперативная информация по ситуации на Харьковщине.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Генштаб ВСУ, на 18:00 5 июня 2022 года сиитуацмия на етатрах военных действий такова:
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На Слобожанском направлении враг продолжает обстрел подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков. В целях поддержки наступательных действий ускоряет восстановление транспортной и железнодорожной инфраструктуры на временно оккупированных территориях. Применение средств радиоэлектронной борьбы для создания условий, препятствующих применению БПЛАН нашими войсками.
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На Харьковском направлении противник перешел к активной обороне. Основные усилия сосредоточены на удержании оккупированных границ и приграничных районов к северу от города Харьков. В целях повышения обороноспособности проводит инженерно- фортификационное оборудование позиций и подходы к ним. Интенсивный артиллерийский, миномётный обстрел позиций наших подразделений для стабилизации действий Сил обороны. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Циркуны, России и Черкасских Тишки, Старый Салтов. Нанесли ракетные удары в районе населенного пункта Коротич.
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