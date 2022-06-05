На Харьковщине агрессор - в активной обороне

В этот день

Гороскоп на 5 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 5 июня Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.