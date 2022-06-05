05.06.2022 19:23 Дмитрий Колоней

Во временной оккупации находится треть территории Харьковщины

Захватчики - на севере, северо-востоке и востоке Харьковщины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, по словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, на сегодняшний день во временной оккупации находится 30,1% территории Харьковщины.

Оккупирована 21 территориальная громада области из 56. Это север региона, северо-восточное направление (Волчанское), восточное (Купянское) и Изюмское направление.

По приблизительным подсчетам, на каждом из этих направлений остается от 15 до 20 тыс. населения.

«Мы, где это возможно, общаемся с председателями громад, со старостами. В ручном режиме выплачиваем соцобеспечение. Понимаем, есть ли возможность, чтобы люди потом снимали наличные деньги, если мы будем перечислять на карты, или лучше этого не делать, а после деоккупации сразу выплатить это обеспечение, например, как было в Ольховке. Понимаем, что людям там очень тяжело”, – сказал Олег Синегубов.

Также он сообщил, что на Волчанском и Купянском направлениях есть попытки ввести в обращение рубли. Оккупанты пытаются подкупать местное население. Но люди отказываются.

«Например, экстренная медицинская помощь, которая все же работает на этих территориях, оказывая услуги нашему местному населению, — им предлагали переодеться в российскую форму. Люди сказали: "Мы работать под флагом рф не будем". Так же подразделения ГСЧС, это было на Изюмском направлении — им предлагалась российская спецодежда, они от нее отказались, говорят; "Если мы поймем, что у нас нет другого выхода, то мы снимаем форму и уходим", - отметил глава ХОВА.

По его словам, случаи государственной измены в оккупированных громадах области – единичные. Подавляющее большинство людей все же патриоты.

“Мы общаемся с Волчанской громадой, с населенными пунктами у границы с рф. Люди там стоят до последнего и не хотят сотрудничать с оккупантами”, – подчеркнул Олег Синегубов.