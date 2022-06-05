05.06.2022 19:23 Дмитрий Колоней
Во временной оккупации находится треть территории Харьковщины
Захватчики - на севере, северо-востоке и востоке Харьковщины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ХОГА, по словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, на сегодняшний день во временной оккупации находится 30,1% территории Харьковщины.
Оккупирована 21 территориальная громада области из 56. Это север региона, северо-восточное направление (Волчанское), восточное (Купянское) и Изюмское направление.
По приблизительным подсчетам, на каждом из этих направлений остается от 15 до 20 тыс. населения.
«Мы, где это возможно, общаемся с председателями громад, со старостами. В ручном режиме выплачиваем соцобеспечение. Понимаем, есть ли возможность, чтобы люди потом снимали наличные деньги, если мы будем перечислять на карты, или лучше этого не делать, а после деоккупации сразу выплатить это обеспечение, например, как было в Ольховке. Понимаем, что людям там очень тяжело”, – сказал Олег Синегубов.
Также он сообщил, что на Волчанском и Купянском направлениях есть попытки ввести в обращение рубли. Оккупанты пытаются подкупать местное население. Но люди отказываются.
«Например, экстренная медицинская помощь, которая все же работает на этих территориях, оказывая услуги нашему местному населению, — им предлагали переодеться в российскую форму. Люди сказали: "Мы работать под флагом рф не будем". Так же подразделения ГСЧС, это было на Изюмском направлении — им предлагалась российская спецодежда, они от нее отказались, говорят; "Если мы поймем, что у нас нет другого выхода, то мы снимаем форму и уходим", - отметил глава ХОВА.
По его словам, случаи государственной измены в оккупированных громадах области – единичные. Подавляющее большинство людей все же патриоты.
“Мы общаемся с Волчанской громадой, с населенными пунктами у границы с рф. Люди там стоят до последнего и не хотят сотрудничать с оккупантами”, – подчеркнул Олег Синегубов.
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