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12.06.2022  19:52   Дмитрий Колоней

Девочка из Харькова пострадала от обстрела на Тернопольщине

Эвакуированная из Харькова семья попала под ракетный удар оккупантов.


Девочка из Харькова пострадала от обстрела на Тернопольщине
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Телеграм-канал председателя Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша, враг нанес ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. Пострадало 23 человека.
 
Среди пострадавших от обстрела захватчиков, – 12-летняя деваочка из Харькова. Ее семья, после начала полномасштабного вторжения, переехала в Тернопольскую область.
 
Спасибо медикам, которые, рискуя жизнью, еще до окончания воздушной тревоги, выезжали на место происшествия и забирали потерпевших.
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков, тернополь
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