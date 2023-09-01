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01.09.2023  15:31   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть окупантів, які викрали золота на мільйони гривень

У Харкові завершено спецрозслідування щодо двох російських військовослужбовців.

Викрали золота на мільйони гривень та чекать на суд двоє окупантів у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, наприкінці квітня 2022 року, коли Ізюм був захоплений росіянами, 24-річний та 21-річний гранатометники гаубично-артилерійського дивізіону окпаціної армії обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду.
 
Користуючись тим, що магазин пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього вони помістили сейф в автівку та поїхали. 
 
Російські мародери спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.
 
Обвинувачених судимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  крадіжка, кримінал, харків, агрессия россии, золото
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