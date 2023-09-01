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01.09.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Українців закликають заощаджувати електроенергію

Незважаючи на деяке зниження температури повітря, споживання електроенергії продовжує триматись на максимальних позначках.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
Зазначається, що багато блоків теплових та атомних електростанцій і досі у планових ремонтах. А значить енергосистемі потрібна допомога кожного споживача.
 
Українців просять використовувати електроенергією ощадливо і відповідально. Особливо у години високого споживання – з 16:00 до 23:00. Тому, важливо:
 
  • вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі;
  • перенести користування електроприладами на ранкові або нічні години доби;
  • завжди вимикати світло, коли нікого немає в приміщенні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повернули світло в деокуповане село Харківщини.

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, світло
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