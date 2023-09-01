01.09.2023 14:58 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні вночі на гарячому спіймали двох крадіїв

Харківські оперативники викрили двох злодюг.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, у липні 2023 року до правоохоронців звернулося керівництво товариства з обмеженою відповідальністю - невідомі викрали кабель та електрообладнання.

Під час проведення оперативних заходів працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області, ХРУП № 2, з використанням можливостей кримінального аналізу встановили особи громадян, які можуть бути причетні до злочину. Ними виявилися двоє харків'ян 50 та 53 років.

31 серпня 2023 року вночі вони знову таємно проникли на охороняємий об'єкт та викрали кабель. Тут їх і затриамли правоохоронці безпосередньо після скоєння крадіжки з речовими доказами.

Того ж дня їм повідомили про підозру у крадіжці. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів.

Источник: Патрульна поліція

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