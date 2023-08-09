09.08.2023 12:21 Рита Парфенова

На Харківщині суд оголосив вирок рецидивісту, який скоїв крадіжку у храмі

48-річний крадій-рецидивіст отримав 5 років позбавлення волі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, за чергову крадіжку суд оголовис вирок чоловіку, який раніше неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.



У лютому 2023 року зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у храм, розташований у Лозовій. Побачивши, що двері у службове приміщення-бібліотеку не замкнені, чоловік увійшов туди і викрав звідти жіночу сумку, у якій знаходилось майно потерпілої, у тому числі грошові кошти.



Під час судового розгляду зловмисник визнав вину.



Лозівський міськрайонний суд Харківської області визнав обвинуваченого винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові спіймали злодюгу, який занадився вночі красти акумулятори.